الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حل مشكلة مصرية توقف صرف معاشها عن زوجها المتوفي 16 شهرا بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ليلى. ش.خ" من محافظة الشرقية في استرجاع صرف معاشها عن زوجها المرحوم "حسني.ص.ب" الذي توقفت التأمينات الايطالية عن صرفه من فبراير 2019 دون معرفة السبب، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل  مع هيئة التأمينات الايطالية (INPS) تم بحث ملف المعاش الخاص بزوج المواطنة، واتضح أن سبب إيقاف صرف المعاش هو عدم تقديم المواطنة شهادة تفيد أنها مازالت علي قيد الحياة.

وقام رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بالتواصل مع المواطنة وإرشادها لما هو مطلوب لتقديمه إلى (CITY BANK) بإنجلترا وهو الجهة المسئولة عن صرف المعاشات، ويتابع المكتب عودة صرف المعاش للمواطنة.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أن المواطن وهو على قيد الحياة اشتكى من عدم وصول معاشه الشهري، وعدم إرسال متجمد الـ8 شهور بما قيمته 2700  يورو، وتواصل مكتب التمثيل العمالي مرة أخرى مع الهيئة وتم إزالة الأسباب المسببة لحجز المتجمد، وتحويله على الحساب الشخصي للمواطن ببنك الإسكندرية مع  معاش شهر يناير 2019 أي بما يوازي 60 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتواصل المواطن مع عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي، وأبدى شكره لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي على جهودهم في حل مشكلة معاشة المتأخر، وأرسل صورة من إذن تحويل المعاش والمتجمد. 

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