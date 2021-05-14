الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بجولة مدح الرسول.. شباب جزيرة هيسا النوبية يحتفلون بحلول عيد الفطر (صور)

شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية

شهدت جزيرة هيسا النوبية بمدينة أسوان، اليوم الخميس، احتفالًا مميزًا للشباب بحلول عيد الفطر المبارك، حيث حرصوا عقب أدائهم صلاة العيد، على التجول داخل أرجاء القرية ومدح الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مع التصفيق بأيديهم على نغمات أغنياتاتهم، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول العيد، وذكر أشرف الخلق.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة احتفالًا بحلول العيد داخل أنحاء القرية، إثر نشر الشباب الأجواء الاحتفالية خلال مرورهم لمد الأهالي بشعور جميل في أجواء روحانية محببة.

كما حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكارية والفيديوهات خلال تجولهم داخل القرية واحتفالهم بحلول عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، قال وليد سعد، أحد شباب قرية هيسا النوبية، إن الاحتفال من خلال التجول بالقرية وغناء القصائد المختلفة لمدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طقوس أساسية لهم  للاحتفال في كل عيد، وليست المرة الأولى التي يتم تطبيقها.

وأضاف وليد، لـ'' الدستور'،' أنهم من خلال تجولهم داخل القرية مع ترديد قصائد المدح لرسول الله يساهمون بذلك في إدخال البهجة والسرور في قلبب جميع الأهالي، وتعتبر بمثابة معايدة عليهم، ولكن بطريقة مميزة وخاصة.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكد على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لاحتواء فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنها وقف الإجازات للقيادات المحلية ومتابعة الأداء في الشارع الأسوانى على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والأماكن الترفيهية من الملاهى خلال أيام العيد، بجانب منع التجمعات لأداء الصلاة بالساحات المفتوحة وزيارة المقابر، وأيضًا سباقات الهجن والمرماح والرحلات النيلية والمزارات السياحية، بالإضافة إلى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
شباب جزيرة هيسا النوبية
أسوان شباب للأحتفال مدح الرسول الأجواء الاحتفالية

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