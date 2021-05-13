الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

خروج 53 مصابًا بكورونا من مستشفيات الغربية بعد تعافيهم

خروج مصابا بكورونا
خروج مصابا بكورونا من مستشفيات الغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تعافي وخروج 53 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفيات الغربية، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشاد حميدة بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.


تطعيم كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية للشعب المصرى كافة ولكبار السن بشكل خاص، وجهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا.
 

وشدد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتاً إلى تخصيص 7 مراكز تطعيم بالمحافظة، وهي مركز كبد المحلة، ومركز طبي سعيد، ومكتب صحة بسيون، ومستشفى قطور المركزي، وإدارة سمنود، ومكتب صحة كفر الزيات، ومستشفى رمد زفتى.
 

وقالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إنه منذ تخصيص المراكز لتلقي اللقاح وإعطاء الجرعة الأولى منه تم تطعيم العشرات من الحالات، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى.


وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القوافل التى تنظمها المديرية تقوم بعلاج المرضى فى كافة تخصصات القافلة، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة وأسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي، كما تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تعافي وخروج ٥٣ حالة من مصابي كورونا بمستشفيات الغربية مستشفى كفر الزيات للعزل كورونا الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة مدير مديريه الصحة بالغربيه

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