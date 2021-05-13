«التضامن» تتابع إجراءات لجان الإغاثة والهلال الأحمر خلال أيام العيد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تتابع على مدار الساعة الإجراءات المتبعة من قبل لجان الإغاثة بالمحافظات وجمعية الهلال الأحمر المصرى لحماية المواطنين خلال أيام عيد الفطر.

وأضافت الوزارة، أن القباج وجهت برفع حالة الطوارئ بالمديريات استعدادا للعيد، بالإضافة إلى تواجد لجان الإغاثة الرئيسية والفرعية التابعة للهلال الأحمر بصفة مستمرة فى الشارع على مدار 24 ساعة لمواجهة حدوث اى طارئ.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية

وأوضحت وزارة التضامن، أنه بناء على توجيهات وزيرة التضامن سيقوم فريق المتطوعين بالتواصل مع 40 دارا بزيارتهم خلال أيام عيد الفطر لقضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عليهم.

وقام فريق المتطوعين على مدار اليوم بتجهيز الهدايا واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

من جانبه، قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات مستمرة فى تقديم دعم الأسر الأولى بالرعاية نقديا ومعنويا فى صورة مبالغ مالية أو صورة أغذية و مستلزمات طبية أو مساعدات أخرى تحتاجها الأسر كلا في نطاق محافظته، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال قاعدة بيانات مشتركة تضم أكثر من ٢٠ مليون مواطن بما يكفل تحقيق الدعم وتقديمه للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات.

