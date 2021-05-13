ضبط 3 أطنان ألبان فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 3 أطنان ألبان مجهولة البيانات وغير صالحة للاستهلاك، داخل معمل ألبان بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.



كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يتضمن تمكن الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان" ألبان" دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على شوائب وأتربة، وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك معمل ألبان "دون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيداً لإدخالها فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

خلفية منتجات منتهية الصلاحية



وأكدت مديريتا الطب البيطرى، والتموين والتجارة الداخلية أنهم يقومون بتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أكد مديرى الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.