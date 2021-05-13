«جادو»: إقامة شعائر عيد الفطر في فرنسا وسط إجراءات احترازية مشددة

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أنه تم إقامة شعائر عيد الفطر المبارك، وأهمها أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، والاستماع لخطبة العيد، مع الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة الفرنسية، وأهمها الحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت "جادو" في تصريح خاص للدستور، أنه علينا جميعا أن نتكاتف خلال مواجهة جائحة كورونا"، مشيرة إلى ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات التي وضعتها الحكومات المعنية، مشددة على أن الالتزام مسؤولية فردية وواجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.

جاء ذلك في برقية تهنئة الرئيس السيسي، التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.

وقال الرئيس السيسي، في برقيته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد ٢٠٢١، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدًا من التنمية والتقدم والازدهار".

الإجراءات الاحترازية في مصر

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاربعاء 12 مايو وحتى يوم الاحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.