وزير القوى العاملة يؤدي صلاة العيد في الشرقية.. ويزور قبر والده

أدى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلده وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الوزير تبادل بعد صلاة العيد، الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، إذ يكون العيد فرصة للحصول على هدنة لالتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، مشيرًا إلى أنّ العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسؤول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

وهنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيً الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان في التهنئة: “ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص، يقينًا في جزاء المولى- عز وجل- للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم".

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى الأحد الموافق 16 مايو 2021. وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.