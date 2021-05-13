الأردن تؤكد وقوفها بجانب الفلسطينيين ودفاعها عن القدس

أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، أن الوصاية الهاشمية حاضرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، عن الخلايلة قوله، خلال خطبة صلاة العيد التي ألقاها في المصلى الرئيسي بمدينة الحسين الرياضية للشباب، إن جهود الملكية الحثيثة مستمرة في المحافل الدولية دفاعا عن القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة.

وأكد وقوف الأردن ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعن كل فلسطين، مبيناً أهمية ومنزلة القدس في قلوب المسلمين وهي مسرى النبي محمد وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية



وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان، وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

تواصل مساء الأربعاء، التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.

ودعت تونس والنرويج والصين مساء الأربعاء إلى عقد جلسة طارئة جديدة الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرّة.

وهذه الجلسة التي يُتوقّع أن يشارك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، ستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ الإثنين، وعقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً ثانياً حول التصعيد، عارضت خلاله الولايات المتحدة مرّة أخرى تبنّي قرار اعتبرت أنّه سيؤدّي إلى "نتائج عكسيّة".

موقف بايدن

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، أنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها، معبّراً- بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن الأمل في أن تنتهي الاشتباكات العنيفة مع الفلسطينيين قريباً.

وقال بايدن: "أتطلع وآمل في انتهاء ذلك (العنف) عاجلاً وليس آجلاً، لكنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها عندما تُطلق آلاف الصواريخ نحو أرضها".

واتهم عباس إسرائيل الأربعاء بممارسة التطهير العرقي في مدينة القدس، مؤكدًا أن حي "الشيخ جراح لن يهدأ"، وأن على الدولة العبرية والولايات المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال عباس قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية الأربعاء: "أوجه كلمتي لأمريكا وإسرائيل بالذات، لقد طفح الكيل، اتركونا وأنهوا احتلالكم لبلادنا".

ودوّت صفّارات الإنذار، الخميس، في شمال إسرائيل، للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري، وفق ما أعلن الجيش.