الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة «إبراهيم» لحضن منى زكي.. تفاصيل أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكي عن العديد من التفاصيل التي أنهت مسيرة عمل مليئة بالأحداث المتشابكة للغاية للمخرج تامر محسن. 

وشهدت الأحداث محاولة هروب محمد فراج إلى أمريكا ومعه “إبراهيم” نجل منى زكي، حيث قام بالذهاب إلى المطار من أجل الهروب بالطفل بعيداً عن المشاكل التي تحيط به. 

وتواصلت الأحداث بالإفراج عن محمد ممدوح ومني زكي بعدما اعترف سيد رجب عن استخدامه للأفيون كعلاج لحبيبته والتي قدمت دورها عائشة بن أحمد ليتم الإفراج عن الثنائي.

واستكملت الأحداث بمعرفة الثنائي بهروب مؤنس بالطفل، إلا أن “هنا” (منى زكي) أقنعته بعدم الذهاب إلى أمريكا بنجلها واستعادته بعدما فكرته بأمه وأنه لم ولن ينساها، لتعود إلى ممدوح ويخرجان من المطار.

وانتهت الأحداث باعتراف ممدوح أنه تسبب في مقتل شخص في المنحل وسيقوم بتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة لشعوره بالذنب.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان. 

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، وسيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها.

الولايات المتحدة قسم شرطة دراما رمضان محمد فراج رمضان 2020 منى زكي محمد ممدوح سيد رجب

الأكثر قراءة

«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

8 أفكار لقضاء عيد فطر «مبهج» في المنزل

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة «تأمين عيد الفطر» وتشدد على اتباع إجراءات الوقاية

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس