عودة «إبراهيم» لحضن منى زكي.. تفاصيل أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 30

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن للنجمة منى زكي عن العديد من التفاصيل التي أنهت مسيرة عمل مليئة بالأحداث المتشابكة للغاية للمخرج تامر محسن.

وشهدت الأحداث محاولة هروب محمد فراج إلى أمريكا ومعه “إبراهيم” نجل منى زكي، حيث قام بالذهاب إلى المطار من أجل الهروب بالطفل بعيداً عن المشاكل التي تحيط به.

وتواصلت الأحداث بالإفراج عن محمد ممدوح ومني زكي بعدما اعترف سيد رجب عن استخدامه للأفيون كعلاج لحبيبته والتي قدمت دورها عائشة بن أحمد ليتم الإفراج عن الثنائي.

واستكملت الأحداث بمعرفة الثنائي بهروب مؤنس بالطفل، إلا أن “هنا” (منى زكي) أقنعته بعدم الذهاب إلى أمريكا بنجلها واستعادته بعدما فكرته بأمه وأنه لم ولن ينساها، لتعود إلى ممدوح ويخرجان من المطار.

وانتهت الأحداث باعتراف ممدوح أنه تسبب في مقتل شخص في المنحل وسيقوم بتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة لشعوره بالذنب.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، وسيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها.