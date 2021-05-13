الرئيسان الفلسطيني والفرنسي يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، لبحث التطورات والأحداث في مدينة القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية.

وأكد عباس، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة وقف العدوان الإجرامي الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وشدد عباس على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن إنهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

يأتي هذا فيما أفادت قناة العربية منذ قليل بانتشار أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، مؤكدة أنه لم يكن في منزله لحظة استهدافه.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف 4 وحدات لإطلاق القذائف المضادة للدروع في غزة خلال ساعة.

ومع تجديد إسرائيل اليوم الخميس لغاراتها على غزة، انتشرت قوات برية على طول الحدود مع القطاع الذي دك خلال الأيام الماضية بالغارات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 83 شخصاً بينهم 17 طفلاً وجرح 487.

وحشد الجيش الإسرائيلي قوات ضخمة على الحدود مع غزة، حسب ما أكدت وكالة "رويترز".