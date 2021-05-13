الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة»: غرفة أزمات على مدار الساعة لمتابعة تأمين عيد الفطر طبيًا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن غرفة أزمات الوزارة تتابع تطبيق خطة التأمين الطبى الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدة انعقادها على مدار الساعة حتى آخر أيام العيد لمتابعة الوضع بالمستشفيات تحسباً لأى طارئ والتأكد من تطبيق خطة التأمين الطبى.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن غرفة أزمات الوزارة تتابع الوضع الطبى والوبائى بكافة المديريات الصحية والمستشفيات في المحافظات، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، وتوافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94 ألفًا كيس دم من الفصائل المختلفة، و17 ألف كيس بلازما.

وأشارت إلى أن غرفة أزمات الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ أو حادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن خطة التأمين الطبي تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على الطرق والمحاور السريعة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأضاف "مجاهد" أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.

الصحة غرفة أزمات الوزارة خطة التأمين الطبى خلال فترة عيد الفطر متابعة الوضع بالمستشفيات

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