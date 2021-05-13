الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوميوس: تعليق القداسات والأنشطة بكنائس الإيبارشية

صورة أرشيفية لكنيسة
صورة أرشيفية لكنيسة القبطية

أعلنت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ترتيبات قداسات الإلهية خلال فترة الخماسين المقدسة والتي تتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة مطروح والخمس مدن الغربية: إيقاف صلوات القداسات الإلهية والخدمات والأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد، حتى نهاية شهر مايو الجاري. 

وقال إنه تقتصر صلوات الأكاليل والجنازات على 30 فردًا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة. 

وتابع : تمنح سر المعمودية للأطفال بحضور 10 أفراد من أسره الطفل المعمد فقط.

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