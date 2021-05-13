«جونسون»: «كورونا الهندى» يثير قلق بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن متغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند يثير "قلقا متزايدا" بالنسبة للمملكة المتحدة، وسط مخاوف من أنه قد يؤثر على مسار الخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن تعليق رئيس الوزراء جاء قبل اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج)، والتي ستناقش هذه القضية.

وأضاف جونسون أنه على الرغم من أن الإصابات في إنجلترا هي الآن في أدنى مستوياتها منذ أغسطس، إلا أن المتغيرات الجديدة "تشكل خطرا قاتلا محتملا" على البلاد.

من جانبه، قال بول إليوت عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج ردا على سؤال حول الجدول الزمني الذي يجب أن يتم فيه تخفيف قيود الإغلاق : "إنه سؤال صعب لأن لدينا مستويات منخفضة من الانتشار في المجتمع، ولدينا مستويات منخفضة من المرض في المستشفيات والوفيات لذلك هذا جيد".

وأضاف "لكنني أعتقد أن المتغيرات في الشكل الهندي تدعو لبعض القلق."

كورونا في الهند

وفي الوقت نفسه لا تزال الهند تعاني من موجة ثانية مدمرة من الفيروس حيث تم الإبلاغ عن 362 ألفا و727 إصابة جديدة بكوفيد -19 و 4120 حالة وفاة أخرى يوم الخميس.

كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

