الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير ألمانيا يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويعلن وصول 1.77 مليون جرعة لقاح كورونا

سفير ألمانيا
سفير ألمانيا

هنأ سفير ألمانيا لدى القاهرة، سيريل نون، المصريين بعيد الفطر المبارك، وذلك في منشور له عبر حسابه على صفحات التواصل الاجتماعى.

وقال نون: فى نهاية شهر رمضان أود أن أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

 

وصول 1.77 مليون جرعة لقاح كورونا

 

كما أعلن نون عن وصول شحنة لقاحات جديدة لمصر، مضيفًا: لقد جرت العادة على أن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر من المناسبات التى يجتمع فيها الناس ويشد بعضهم أزر بعض، لاسيما فى الأوقات العصيبة، ولأشد ما أسعدنى بصفة خاصة أن نرى لفتة أخرى من لفتات التضامن اليوم، ألا وهى وصول الشحنة الجديدة من اللقاحات التى تضم 1.77 مليون جرعة تم إيصالها عبر منصة كوفاكس.

وأكد سيريل نون أن هذه اللفتة تبرهن على أن التعاون الدولى والتضامن قد أتى ثماره مما يدعونا إلى الأمل، ولا أستطيع أن أتصور يوما أجمل من هذا اليوم، الذى نشهد فيه الخطوة القادمة نحو تحقيق الأمان والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

 

رؤساء الدول العربية يؤدون صلاة العيد

 

يأتي هذا فيما أدى عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية، اليوم الخميس، صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة العيد، في نيوم بأقصى شمال غرب المملكة، والتابعة لمنطقة تبوك.

أما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فأدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي الإمارات، أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي سوريا، أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب الجامع الأموي الكبير بالعاصمة السورية دمشق.

كورونا عيد الفطر المانيا إنتاج لقاح كورونا أبحاث كورونا

الأكثر قراءة

«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

8 أفكار لقضاء عيد فطر «مبهج» في المنزل

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة «تأمين عيد الفطر» وتشدد على اتباع إجراءات الوقاية

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس