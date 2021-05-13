سفير ألمانيا يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ويعلن وصول 1.77 مليون جرعة لقاح كورونا

هنأ سفير ألمانيا لدى القاهرة، سيريل نون، المصريين بعيد الفطر المبارك، وذلك في منشور له عبر حسابه على صفحات التواصل الاجتماعى.

وقال نون: فى نهاية شهر رمضان أود أن أهنئ جميع المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وصول 1.77 مليون جرعة لقاح كورونا

كما أعلن نون عن وصول شحنة لقاحات جديدة لمصر، مضيفًا: لقد جرت العادة على أن شهر رمضان وعطلة عيد الفطر من المناسبات التى يجتمع فيها الناس ويشد بعضهم أزر بعض، لاسيما فى الأوقات العصيبة، ولأشد ما أسعدنى بصفة خاصة أن نرى لفتة أخرى من لفتات التضامن اليوم، ألا وهى وصول الشحنة الجديدة من اللقاحات التى تضم 1.77 مليون جرعة تم إيصالها عبر منصة كوفاكس.

وأكد سيريل نون أن هذه اللفتة تبرهن على أن التعاون الدولى والتضامن قد أتى ثماره مما يدعونا إلى الأمل، ولا أستطيع أن أتصور يوما أجمل من هذا اليوم، الذى نشهد فيه الخطوة القادمة نحو تحقيق الأمان والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

رؤساء الدول العربية يؤدون صلاة العيد

يأتي هذا فيما أدى عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية، اليوم الخميس، صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة العيد، في نيوم بأقصى شمال غرب المملكة، والتابعة لمنطقة تبوك.

أما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فأدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي الإمارات، أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي سوريا، أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب الجامع الأموي الكبير بالعاصمة السورية دمشق.