ارتفاعات طفيفة في أسعار الفسيخ والرنجة في أول أيام عيد الفطر

شهدت أسواق الأسماك المملحة والمدخنة والفسيخ إقبالا كبيرا مع بدء أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المواطنون على منافذ ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، خاصة الرنجة وأم الخلول والسردين والفسيخ نظرا لعدم قدرتهم على التمتع بها خلال شم النسيم الذى تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن هناك إقبال ملحوظ في أول أيام عيد الفطر المبارك علي الفسيخ والرنجة بسبب عدم قدرة المواطنين علي الاحتفال بشم النسيم أثناء شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار لا يتجاوز الـ١٠ % مقارنة بالعام السابق.

أسعار الرنجة في الأسواق

وسجلت أسعار الرنجة تباين من منطقة لأخري، بين المدن والمحافظات المختلفة، حيث يتراوح سعر الرنجة بين 35 جنيها للكيلو وحتى ٦٥ جنيه وتصل المخلية منها لسعر ٧٥ جنيه، فيما يصل سعر أم الخلول لـ40 جنيها للكيلو.

أسعار الفسيخ والملوحة

وجاءت أسعار الفسيخ، بين سعر يبدأ بـ١٢٠ وحتى ١٩٠ جنيها للكيلو، الفسيخ المملح فيما يتراوح سعر الفسيخ الملوحة سعر يبدأ من ١٨٠ جنيها وحتى ٢٥٠ جنيها وتصل إلى ٤٠٠ جنيه المخلية تختلف حسب الإضافات الخاصة بها.

وتباع الملوحة أيضا بالبرطمان حيث سجلت سعر يبدأ من ١٦٠ جنيها للبطرمان الـ٧٥٠ جرام وتصل لـ٢٠٠ جنيه التي تحتوي علي إضافات وجاهزة علي الطعام.

من ناحية أخرى توقعت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الإقبال على الأسماك خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الرنجة و الفسيخ.

وعلى صعيد الأسعار، تراوح سعر البلطي المزارع 1 بين 20 جنيه لـ22 جنيها للكيلو، مقارنة بـ21 جنيها لـ23 جنيها للكيلو قبل شهر رمضان، كما انخفض سعر البلطي المزارع 2 ليتراوح بين 17 حنيها لـ19 جنيها للكيلو مقابل 18 جنيها لـ20 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17 جنيها لـ37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 جنيها لـ110 جنيها للكيلو.