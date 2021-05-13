خلو حدائق ومتنزهات كفر الشيخ من المواطنين في أول أيام العيد

شهد كورنيش النيل بمدن دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ هدوءا وخلوه من المارة، كما خلت الحدائق والمتنزهات من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة أمام الحدائق والمتنزهات.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية.



وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية ، باستمرار أعمال الرش والتعقيم، وتكثيفها أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على منع أي تجمعات سواء بالحدائق العامة أو على شاطئ نهر النيل، حفاظاً على صحتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً التهنئة لأهالي كفر الشيخ الكرام بحلول عيد الفطر المبارك، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار جائحة كورونا .

وأعلن اللواء جمال نور الدين، حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلًا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز، وذلك للتعامل مع أي طارئ واستقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وكشف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مكتبه بالمحافظة لمتابعة غرفة العمليات بنفسه، فضلًا عن متابعة المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الأكسجين وتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، واستقبال إصابات كورونا حسب توجيهات الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، وأيضًا التأكد من توافر جميع السلع الغذائية .

وأكد "نور الدين"، على متابعة غلق الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ أمام المواطنين طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، وتشديد كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام العيد وتطبيق العقوبة على المخالفين.