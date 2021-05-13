سجادة بصورة الشهيد.. تفاصيل «عيدية السيسي» لأسر شهداء القطاع الطبي

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدية لأسر شهداء القطاع الطبي في المستشفيات الجامعية، تقديرا لتضحيات أبطال الجيش الأبيض الذين يمثلون خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعملون ليلًا ونهارًا ويؤدون دورهم بكل تفانٍ وإخلاص، ويضحون بأرواحهم فداء لملايين المصريين.

وشملت هدية الرئيس، سجادة رُسم عليها صورة الشهيد، ومبلغ مالي، وشاشة تليفزيون حديثة LED، وكحك عيد الفطر المبارك.

وزار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات (القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، عين شمس، حلوان، بني سويف، سوهاج، طنطا، الزقازيق، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، الأزهر) أسر الشهداء بمنازلهم وسلموهم هدايا الرئيس.

ونقل الدكتور خالد عبدالغفار ورؤساء الجامعات رسالة شكر وتقدير من الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، أكدوا من خلالها "أن كافة الشهداء الأبطال سيظلوا في عقل وقلب مصر، وأن مصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها".

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن تقدير الدولة لأبطال الجيش الأبيض من قطاع المستشفيات الجامعية (الذي يضم 115 مستشفى جامعي يتردد عليها سنويا أكثر من 20 مليون مواطن سنويا) ينشدون الخدمات الطبية والعلاجية، من بينها 30 مستشفى جامعي للعزل تقدم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بمصابى فيروس كورونا المستجد، فإنه يدفع لاستمرار العمل بكل إخلاص في مواجهة هذه الجائحة العالمية، كما يدعم قدرات القطاع الصحي في تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصري.

في سياق منفصل، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الوزير توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، أيضا تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

عيدية السيسي

عيدية السيسي

عيدية السيسي

عيدية السيسي

عيدية السيسي

9FFCC90F-9297-4ECA-81B2-3EB31BC71102

44B9817E-A5F1-4F09-BBA2-762E28D4219E

66713255-AB8A-4C89-A904-3E9433829008