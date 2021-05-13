محافـظ المنوفية يتفقد مركز تلقي لقاح كورونا بمنوف في أول أيام العيد

استهل، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته التفقدية في أول أيام عيد الفطر المبارك بتفقد مركز تلقى لقاح كورونا بمستشفى حميات منوف لمتابعة آلية سير العمل، وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين، في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ جموع أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصاً علي صحتهم وسلامتهم.، وحرص محافظ المنوفية على متابعة العمل داخل المركز ومتابعة المسارات التي يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، وكذا الاطمئنان على مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من نقل العدوى، كما استفسر من المواطنين عن آلية التسجيل لتلقى اللقاح، وشدد بضرورة تنظيم سير العمل بالمركز وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.



وأشار إلى أنه قد تم التوسع في عدد مراكز تلقى اللقاح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـ(5) مراكز، هى (مستشفى حميات منوف- المركز الصحي بشبين الكوم- المركز الصحي بأشمون- وحدة إسكان المستقبل بالسادات- المركز الإقليمي لبنك الدم بمستشفى شبين الكوم التعليمي)، وتم زيادة (7) مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهي (المركز الصحي بميت خاقان بشبين الكوم، المركز الصحي ببركة السبع، المركز الصحي بتلا، المركز الصحي بالشهداء، المركز الصحي بقويسنا، مركز رعاية الطفل بسرس الليان، الوحدة الصحية بكفر الخضرة بالباجور)، ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة (12) مركز تلقي اللقاح.

وأشاد محافظ المنوفية بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين علي مستوي المحافظة، مؤكداً حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بشتى أرجاء المحافظة.