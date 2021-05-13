الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون مهنئا المسلمين بعيد الفطر: يتمتعون بروح الإيثار والعمل لحماية المجتمع

بوريس جونسون،
بوريس جونسون،

هنأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، المسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

وقال رئيس الوزراء في كلمة بهذه المناسبة: "عيد مبارك لكل من يحتفل بهذه المناسبة اليوم هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم".

وأعرب جونسون عن تقديره للظروف الخاصة التي تصاحب مناسبة عيد فطر هذا العام قائلاً: "أدرك مرة أخرى أن عدم تجمع الناس للاحتفال بعيد الفطر المبارك كما يحتفى به عادة، بسبب تفشي فيروس كورونا يعد أمراً صعباً ، مشيراً إلى أن المسلمين في المملكة المتحدة بارعين في إيجاد طرق جديدة لأداء الشعائر التقليدية التي تجمع بين الناس في مثل هذا الوقت".

وأضاف أنه تحدث إلى كثير من المسلمين الذين يعملون في الخطوط الأمامية وضمن خدمات الرعاية الصحة المتنوعة خلال فترة انتشار وباء كورونا، مثنياً على روح الإيثار والعمل من أجل حماية المجتمع التي يتمتع بها أولئك المسلمين.

يأتي هذا فيما أدى عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية اليوم الخميس، صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

حيث أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صلاة العيد، في نيوم بأقصى شمال غرب المملكة، والتابعة لمنطقة تبوك.

أما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فأدى صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي الإمارات، أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي سوريا،  أدى الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الفطر في رحاب الجامع الأموي الكبير بالعاصمة السورية دمشق.

أما في فلسطين، فقد أدى قرابة الـ100 ألف مصلٍ، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون وصول الآلاف من أبناء شعبنا لمدينة القدس المحتلة، والصلاة في باحاته، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية رسمية اليوم الخميس.

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