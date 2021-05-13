«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

تفاعل المصريون مع أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي أداها نجوم وأبطال مسلسل الاختيار، بأجزائه الأول والثاني، بشكل غير مسبوق، حتى تصدرت محركات البحث، بعد أن وصلت في الساعة الأولى لها لحوالي مليون مشاهدة، وفي أقل من 12 ساعة أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، بعد عرضها على الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك المصريون أغنية "إحنا مش بتوع حداد" عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تأثرهم الشديد بعد سماعها، حيث حركت القلوب الساكنة، وذكرتهم بتضحيات شهداء الوطن.

وشارك في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" جميع أبطال مسلسل الاختيار بجئيه الأول والثاني، أبرزهم المشاركين النجم أمير كرارة والنجم كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، والفنان إياد نصار والفنانة بشرى والفنان أحمد وفيق، والفنانة أسماء أبواليزيد والفنانة إنجي المقدم، ومعهم عدد كبير من الفنانين، وذلك أيضا بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

ما لفت للأنظار بداية أغنية "إحنا مش بتوع حداد" بمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي "خليكم يا مصريين على قلب رجل واحد" التي قالها في أحد خطاباته الشهيرة، مناشدا خلالها المصريين بأن يكونوا دائما على قلب رجل واحد.

أغنية "إحنا مش بتوع حداد" للمؤلف أحمد راؤول، وقام بتلحينها أحمد جمال، ووزعها يحيى يوسف، وإخراج أحمد المرسى.

وشهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار 2" الذى يتم عرضه على قناة ON، والتى تحمل اسم "الحلقة التسجيلية"، بوصول معلومات إلى الجهات الأمنية بتواجد القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت، في إحدى شقق التجمع الخامس، وتم الوصول إلى مسئول التأمين الخاص به، ويتم التحرك على الفور ويتم الإعلان عن القبض على محمود عزت.

وفى نفس الوقت يقبض زكريا "كريم عبد العزيز" على التكفيرى هشام ويحمل اسم حركى مؤمن "محمد كيلانى" والتحفظ على سلاحه وبعض الكتب المتطرفة، ويحقق زكريا معه ويعترف بأن التمويل انتهى من الجماعة بعد القبض على محمود عزت، ويؤكد مؤمن أنه غير نادم لشعوره أنه كان سيدخل التاريخ، ويهدد مؤمن بأنهم يصرون على موقفهم.

وعرضت الحلقة فيديوهات من التحقيقات الحقيقة مع التكفيرى صقر الذى كان ضمن عملية استهداف رئيس الجمهورية في مطار القاهرة، حيث روى تفاصيل العملية، مع عرض تصوير حقيقي لملاحقة الشرطة لهم واستشهاد الرائد ماجد عبد الرازق، ثم عرض تصوير حقيقى من جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، إضافة إلى عرض مشاهد من احتفال الرئيس بعيد الشرطة الـ 68 مع تكريم أبطال الاختيار الجزء الأول.