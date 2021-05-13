الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الكحك» عيدية محافـظ المنوفية لمصابي كورونا والأطقم الطبية

محافظ المنوفيه بعزل
محافظ المنوفيه بعزل الباجور

اختتم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته في أولى أيام عيد الفطر المبارك بزيارة مستشفى عزل الباجور، لتقديم التهنئة لمصابي فيروس كورونا والأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر. 
ووزع المحافظ كحك العيد على مصابي كورونا والأطقم الطبية واطمأن من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية حفاظاً على الصحة العامة.
 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الزيارة تأتى في إطار دعم مصابي فيروس كورونا والتخفيف عنهم والوقوف على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبعث رسالة طمأنينة للمواطنين بأن الوضع حتى الآن مطمئن داخل المحافظة، مشيداً بدور الأطقم الطبية كونهم خط الدفاع الأول لما يقومون به من دور وطني وبطولي في هذه المرحلة الحرجة لتداعيات كورونا.
 

ووجه محافظ المنوفية بصرف مكافأة مالية لإحدى الممرضات لتفانيها وإخلاصها في العمل وتقديم الدعم النفسي للمرضى، وفى لفتة طيبة قدم محافظ المنوفية التهنئة لأطقم التمريض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض أمس الموافق 12 من مايو الحالي، مشيراً إلى دورهم في هذه المرحلة والتضحيات الجليلة التي تبذلها أطقم التمريض، ومن جانبهم أعربوا عن سعادتهم بهذا التقدير مؤكدين  استعدادهم الدائم للتضحية.

وأكد حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها أولى اهتماماته ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة للنهوض بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم لمواطني المحافظة، مشيراً إلى أنه على أنه لا يدخر جهدا في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

محافظة محافظ المنوفية العيد الأطقم الطبية مصابي فيروس كورونا عيد الفطر المبارك

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