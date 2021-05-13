القادة العرب يهنئون الأمة الإسلامية بعيد الفطر.. ورسائل للشعب الفلسطيني

هنأ عدد من القادة العرب، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متوجهين بخالص التهنئة للشعوب العربية كافة، فيما وجهوا رسائل خاصة لأبناء الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الأخيرة التي شهدتها القدس المحتلة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “‏أهنئ الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها. وفي هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين”.

وأضاف: “‏ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “‏نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه”.

وأضاف: “إن مما يجسّده العيد؛ الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعًا الأمن والاستقرار والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير".

الإمارات

وقال ‏نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته: “كل عام والإمارات بخير .. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام، ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.

الأردن

من جانبه، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: ‏"اللهم تقبّل صيامنا وقيامنا، وأعنّا على حمدك وشكرك، واحفظ أشقاءنا الفلسطينيين وأهلنا في القدس الشريف وأشدد من أزرهم".

لبنان

بدوره، قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري: “‏أتقدم من اللبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، بأجمل التهاني بمناسبة ‎عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى الكريم بهذه المناسبة ان يدرك الجميع خطورة المرحلة، وما يمرّ به ‎لبنان، علّنا نوقف هذا الإنهيار المريع، ليعود درة للشرق، ومنارة للعلم".

وأضاف: ‏"بهذه المناسبة، أتوجه بالتحية الى أهلنا في ‎فلسطين الحبيبة على صمودهم ودفاعهم عن حقهم وعن المقدسات".

قطر

يأتي ذلك فيما قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: “‏أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

الجزائر

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: ‏"عيد مبارك سعيد، لكل بناتنا وأبنائنا في سلاح الدرك الوطني، والشرطة، والجمارك، والحماية المدنية، خاصة للأعيُن الساهرة على أمن وسلامة وطننا ومواطنينا في هذا اليوم المبارك".

العراق

فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح: “بحلول عيد الفطر المبارك، أتقدم باحر التهاني الى أبناء شعبنا الذي يواجه التحديات بالمزيد من التضامن والتسامح والتراحم واُحيي خصوصا عوائل الشهداء ونفخر جميعا بما قدمه أبناؤهم من أجل الكرامة والحرية، لتقترن أيامنا بإرادة وطنية لحماية تعايشنا وامننا ونبذ الفرقة واعلاء مبدأ المواطنة”.