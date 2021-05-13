غلق 8 محال ومقهى لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا بالفيوم

غلق 8 محال ومقهى لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا بالفيوم
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة االتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الإحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال إجازة عيد الفطر.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام مساء أمس، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفقد حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات من شوارع مدينة سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال تجارية لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الإحترازية، كما تم تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 35 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة في شوارع المدينة.
كما قام السكرتير العام، بحملة مساء أمس، شملت مناطق النويري، والمسلة، ودلة، وشارعي جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، بمدينة الفيوم، أسفرت الحملة عن غلق 2 محل ملابس، ومحل عطور، بمساكن النويري، لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وغلق وتشميع مقهى بشارع جمال عبد الناصر لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وشدد محافظ الفيوم على رؤساء المدن والأحياء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحال والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المقررة من مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الطق العامة والميادين والشوارع.