الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كحك و50 ألف» لمؤسسة تربية البنات بسرس الليان «عيدية» محافظ المنوفية

محافظ المنوفيه يوزع
محافظ المنوفيه يوزع الكعك

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لمؤسسة تربية البنات بسرس الليان.

 جاء ذلك خلال تفقده المؤسسة لتوزيع العيدية والهدايا وكحك العيد من أجل إدخال البهجة والسرور على الأيتام ورسم البسمة على وجوههم، وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد معهم ومشاركتهم أفراحهم تزامناً بالاحتفال بالعيد.
 

وزار محافظ المنوفية مؤسسة الرعاية الاجتماعية للعجزة وكبار السن والمشردين بلا مأوى بمنوف وذلك في إطار تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتوزيع كحك العيد والاطمئنان على مستوى جودة تقديم الخدمات  المقدمة لهم وتوفير كل ما يلزمهم للارتقاء بالمستوى العام للمؤسسة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، هذا وتضم المؤسسة (55) حالة منهم (40 ) رجال و(15 ) سيدات، وأوصى القائمين بحسن معاملة المسنين والأطفال الأيتام وتقديم كافة الخدمات وتلبية مطالبهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لكافة مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير جو من الأمان والراحة لهم، مشيراً إلى  تذليل كافة العقبات وتوفير الحلول لأي معوقات من شأنها تعكير صفو الحياة بهذه المؤسسات.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين خلال الاحتفال بالعيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المنوفية البنات عيد الفطر كحك العيد محافظ المنوفية

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