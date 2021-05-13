دراسة يابانية: سلالات كورونا المنتشرة تسبب أعراضا أكثر شدة من السابقة

خلصت دراسة يابانية إلى أن سلالات فيروس كورونا، الأسرع انتشار، المسئولة عن معظم حالات الإصابة في البلاد حاليا تسبب أعراضا أكثر شدة بواقع 1.4 مرة مقارنة بالسلالات السابقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن الباحثين بالمعهد الوطني للأمراض المعدية قاموا بتحليل بيانات المرضى الذين أصيبوا بسلالات فيروس كورونا تحمل تحور " ان 501 واي".

وقام الباحثون بدراسة بيانات أكثر من 207 آلاف شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في اليابان خلال ثلاثة أشهر حتى السادس من مايو الجاري.

وثبت إصابة أكثر من 15 ألف شخص بسلالات تحمل تحور " إن 501 واي"، ومن بين المصابين بالسلالات، 475 شخصا كانوا يعانون من أعراض شديدة، شملت التهاب رئوي حاد أو فشل لأجهزة الجسم، وذلك عند ثبوت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت البيانات إلى أن خطورة الاصابة بأعراض شديدة أعلى بنسبة 40% لدى الأشخاص المصابين بهذه السلالات مقارنة بالسلالات السابقة. كما أن نسبة الاصابة ترتفع بين من تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عاما لتصل إلى 66%.

وقال الباحثون بالمعهد إن البيانات أشارت إلى أنه من المرجح أن تكون السلالات ذات التحور " إن 501 واي" وراء 90% من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.