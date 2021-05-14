الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأغنية للكينج.. شباب النوبة بأسوان يدعمون فلسطين فى أول أيام عيد الفطر (صور)

شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان

على نغمات أغنية الكينج محمد منير «جينا نصبحكم بالخير.. يالعمارة»، المهداة إلى شعب فلسطين، ومن المنطقة التي قضى بها النجم العالمي محمد منير طفولته وصعد منها إلى عالم الفن، حرص شباب منطقة منشية النوبة بمدينة أسوان، بعد تأديتهم لصلاة عيد الفطر المبارك على تقديم الدعم للأخوة الفلسطينين، إثر الأحداث الواقعة معهم خلال الفترة الحالي، من خلال غنائهم للأغنية بطريقتهم الخاصة. 

 

وجاء ذلك من خلال ترديد أغنية «نصبحكم بالخير.. يالعمارة» داخل مركز شباب المنشية وخلفياتهم جدارية للفنان محمد منير، وسط  أجواء مميزة مليئة بالروح الوطنية وإرسال الطاقة الإيجابية للأخوة الفلسطينين التي تعمل بدورها على تشجيعهم للصمود بشكل أكبر وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينقذهم.

 

وحرص شباب منشية النوبة على التقاط الصور والفيديو خلال تأديتهم للأغنية على التصفيق واستخدام «الدفوف» إحدى الآلات الموسيقية للدخول في الأجواء توصيل أغنية الدعم كما ينبغي لتوصيل مشاعرهم نحو اهتمامهم بالقضية.

 

جدير بالذكر أن وسط ابتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، أدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن، والعميد أ.ح عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكري، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.


وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالي أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بالكامل ولأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال أيام العيد سواء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والصحة.


وأضاف أشرف عطية، بأنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية المحافظة لانتظام المرافق والخدمات العامة بحضور مندوبين من هذه الجهات المعنية لتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مناشداً المواطنين بضرورة تجنب زيارة المقابر والتواجد في أى تجمعات وخاصة بالرحلات والجزر النيلية، وأيضاً الأماكن الترفيهية في ظل غلق الحدائق والمتنزهات والملاهى والأندية والكافتريات للحد من إنتشار فيرس كورونا.

شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
شباب النوبه بأسوان
أسوان فلسطين مركز شباب عيد الفطر الكينج محمد منير

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