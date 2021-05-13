الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الثانوية العامة

«التعليم»: الانتهاء من وضع 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

قالت مصادر بالمركز القومي للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنسبة ٨٥ ٪.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أنه تم التشديد علي واضعي الأسئلة أن تكون واضحة ومباشرة وخالية من التعقيد، وتابع أن الأسئلة ستكون وفقا لنظام التعليم الجديد الذي يعتمد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت المصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتابع مع واضعي الأسئلة أول بأول.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سيعلن جميع الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر، أن الوزارة، تعقد الامتحان الثاني التجريبي لطلاب الثانوية العامة، سيعقد نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الثاني التجريبي لطلاب الثانوية العامة سيكون في شهر مايو المقبل ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلا "إننا سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان في مايو هو استرشادي، ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 مايو اختبار مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية ويوم الثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة، والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية".

وأضاف "أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبي أكثر شبها من الامتحان الحقيقي الذى يعقبه في شهر يوليو 2021، الرسمي للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبي في يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلي وعدد أسئلة الاختبار الأصلي، وأن الامتحان في يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن "امتحانات الثانوية العامة ستعقد في أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسي لتحقيق حلمهم في دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا"، موضحًا أن "الامتحانات مهمة والناس تكون قلقة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".

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