إسرائيل ترفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنهم قرروا في اجتماع الحكومة المصغرة رفض جميع اتصالات جهود وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

يأتي ذلك وسط دعوات دولية لوقف التصعيد في غزة، ودعا جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الخميس، إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفلسطينيين إلى التراجع عن حافة الهاوية، ووصف التصعيد الحالي بأنه مروع، وطالب «حماس» بوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل.



يأتي هذا فيما قررت حكومة الاحتلال، اليوم الخميس، تحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار تل أبيب بسبب الصواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل ورد إليها.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إغلاق مطار تل أبيب وتحويل الرحلات إلى مطار رامون في صحراء النقب.

يأتي هذا فيما تواصل ليل الأربعاء الخميس التصعيد العسكري بين قطاع غزّة وإسرائيل، مع إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحملة قصف وغارات جوية إسرائيلية دمرت أبنية بكاملها، فيما يحذر العالم من نزاع جديد.

ودعت تونس والنرويج والصين، مساء الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة جديدة الجمعة في مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، ستكون علنية هذه المرّة.

وهذه الجلسة التي يُتوقّع أن يشارك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون، ستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ الإثنين، وعقد مجلس الأمن، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً ثانياً حول التصعيد، عارضت خلاله الولايات المتحدة مرّة أخرى تبنّي قرار اعتبرت أنّه سيؤدّي إلى "نتائج عكسيّة".

وقال بايدن: "أتطلع وآمل في انتهاء ذلك (العنف) عاجلاً وليس آجلاً، لكنّ لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها عندما تُطلق آلاف الصواريخ نحو أرضها".

واتهم عباس إسرائيل الأربعاء بممارسة التطهير العرقي في مدينة القدس، مؤكدا أن حي "الشيخ جراح لن يهدأ"، وأن على الدولة العبرية والولايات المتحدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.