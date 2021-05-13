خطوط «لوفتهانزا» الألمانية توقف رحلاتها إلى مطار تل أبيب

أعلنت خطوط لوفتهانزا الألمانية، اليوم الخميس، عن توقف رحلاتها الجوية إلى مطار تل أبيب، متوقعة استئنافها في 15 مايو، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.

وبالمثل، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن توقف رحلاتها من وإلى تل أبيب اليوم الخميس، قائلة إن "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب".

كانت قد أعلنت خطوط الطيران الأمريكية، أمس الأربعاء، عن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأربعاء والخميس، وفقا لقناة "العربية".

يأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 67 شهيدا، بينهم 17 طفلاً، و6 سيدات، ومسن، وإصابة 388 مواطنا بجروح مختلفة، منهم 115 طفلا، و50 سيدة في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس.

وأكدت وكالة وفا الفلسطينية استمرار الغارات الجوية من الطيران الحربي، والقصف المدفعي من الدبابات، والبوارج البحرية الإسرائيلية، مستهدفة أبراجا، ومنازل، وشققا سكنية، وبنى تحتية، ومؤسسات حكومية، وأهلية، ومكاتب إعلامية، وشركات إنتاج إعلامي، ومصارف، وطرقًا رئيسية، في كل مناطق قطاع غزة.

وأكدت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، ما أوقع عددا من الإصابات، تم نقلها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا قرب وادي غزة، جنوب غرب المدينة، بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجمع أنصار غرب غزة بصاروخ واحد، ومجمع أبوخضرة ومحيط مفرق السرايا وسط مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي أرضا زراعية بالقرب من دوار الشهداء غرب مخيم جباليا شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعي بثلاث قذائف في محيط معبر بيت حانون شمال القطاع.

يأتي هذا فيما بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ولليوم الثالث على التوالي، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة خطورة الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "مع مرور كل ساعة، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن جميع وسائل العدوان العسكري الفتاك على السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتسبب في مذابح ومعاناة بشرية واسعة النطاق، ما يهدد بشكل مباشر السلام والأمن الإقليميين والدوليين".