سقوط لص بمجوهرات مسروقة أثناء بيعها فى القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من أحد المساكن بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية)، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص –بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجنى عليه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة.