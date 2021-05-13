وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، شحنة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، قادمة على متن طائرة مصر للطيران تقدر بنحو 500 ألف جرعة، من العاصمة الصينية بكين، ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا لتوزيعه على مستشفيات الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن شحنة اللقاح الجديدة وصلت إلى مطار القاهرة على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3002 من طراز بوينج 789، والقادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستنهي السلطات إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة، وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن مصر سوف تستقبل 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفارم، تتمثل في “دفعة أولى” تقدر بنحو 400 ألف جرعة، ثم “دفعة ثانية” تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، على أن تتسلمها معامل هيئة الدواء؛ لتحليلها، والتأكد من سلامتها، ليتم توزيعها فيما بعد على مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.

وصول 500 ألف جرعة من لقاح �سينوفارم�

وصول 500 ألف جرعة من لقاح �سينوفارم�