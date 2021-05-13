في نهائي «كأس إنرجي للدراما».. «لعبة نيوتن» الأفضل و«الاختيار» يكتسح باقي الجوائز

في نهائي «كأس إنرجي للدراما».. «لعبة نيوتن» الأفضل و«الاختيار» يكتسح باقي الجوائز
أٔعلن برنامج "كأس إينرجي للدراما"، عبر راديو إينرجي 92.1، في موسمه الخامس والذي يقدمه محمد طارق أضا، عن نتائج التصويت التي استمرت على مدار شهر رمضان الكريم، لاختيار الأفضل في الأعمال الدرامية.
وكشف أضا خلال الحلقة أن عمليات التصويت استمرت منذ اليوم الأول لبدء عرض المسلسلات، ووصلت حتى نهاية الشهر الفضيل إلى ما يقارب الـ2 مليون مشارك.
- نتائج التصويت
وجاءت نتائج التصويت، على النحو التالي أفضل مسلسل "لعبة نيوتن"، أفضل مسلسل "لايت" كوميدي خلي بالك من زيزي، أفضل ممثل أحمد مكي، أفضل ممثلة منى زكي، أفضل ممثل كوميدي يحيى الفخراني، أفضل ممثلة كوميدية أمينة خليل، أفضل ممثل مساعد محمد ثروت، أفضل ممثلة مساعدة أسماء أبو اليزيد، أفضل ممثلة صاعدة مايان السيد، أفضل ممثل صاعد حليم، أفضل مخرج بيتر ميمي، أفضل سيناريو إنجي علاء عن مسلسل "كوفيد 25"، أفضل مدير تصوير حسين عسر عن مسلسل "الاختيار 2"، أفضل ديكور أحمد فايز عن مسلسل الاختيار 2"، بينما جاء أفضل تصميم ملابس إنجي علاء ،أفضل موسيقى تصويرية خالد الكمار عن مسلسل "الاختيار 2"، أفضل أغنية تتر أحمد سعد عن مسلسل الاختيار 2" .
- جوائز التميز
وعن جوائز التميز التي يمنحها البرنامج جاءت على النحو التالي أفضل ممثلة هند صبري، أفضل ممثل كريم عبدالعزيز، وجاءت جوائز لجنة التحكيم أفضل ممثلة مساعدة أنوشكا، أفضل ممثل مساعد صبري فواز، أفضل ممثل محمد فراج.
وأجرى البرنامج العديد من الاتصالات الهاتفية مع نجوم دراما رمضان هذا العام، في البداية قالت مايان السيد والتي نالت أفضل ممثلة صاعدة، "أنها سعيدة بتصويت واختيار الجمهور ووجهت الشكر للجميع على الدعم التي حصلت عليه، قائلة"حاسة أني اخذت الأوسكار"، وتابعت: "أرهقت بسبب تصوير الثلاث مسلسلات ولكن أنا سعيدة بما قدمت هذا العام".
وقالت الفنانة أنوشكا التي حصلت على جوائز لجنة التحكيمك أفضل ممثلة مساعدة، " كنت خايفة من الدور في مسلسل نجيب زاهي زركش، لأنه كوميدي شوية، ولكن مبسوطة من ردود الفعل".
ومن جانبها، قالت الممثلة اسماء أبواليزيد، "أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل الاختيار 2، خاصة أن العمل ضخم وقام بتوثيق الكثير من الأحداث التي مرت على المصريين"، وأكملت "الجزء الثاني من المسلسل سلط الضوء على الانسانيات"، وختمت مداخلتها "شكرا للجمهور على التصويت".
فيما قال إنجي علاء والتي فازت بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل “كوفيد 25”، "المسلسل كان رحلة طويلة ومرهقة جداً، هناك الكثير من الصعوبات التي واجهتني في الكتابة، خاصة أن الشخصيات صعبة ومرهقة نفسياً بشكل كبير على الرغم من كون المسلسل 15 حلقة فقط".
ونمن جانبه قال احمد سعد عن اختياره افضل تتر مسلسل عن "الاختيار 2"، "الأغنية لها شيء خاص جداً بالنسبة لي، وعلى الرغم من النتيجة التي وصلت لكل الناس ولكن اشعر إنني لم أقدم شيء بعد للشهداء".
فيما قالت الفنانة منى زكي، عن اختيارها أفضل ممثلة في مسلسل "لعبة نيوتن" في تصريحاتها للبرنامج، "أوجه الشكر لكل من قام بالتصويت لها"، وتابعت "أغلب المشاهد كانت صعبة خاصة أن الكلام والقصة جيدة جداً بجانب وجود مخرج مثل تامر محسن".