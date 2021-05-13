الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في نهائي «كأس إنرجي للدراما».. «لعبة نيوتن» الأفضل و«الاختيار» يكتسح باقي الجوائز

لعبة نيوتن
لعبة نيوتن

أٔعلن برنامج "كأس إينرجي للدراما"، عبر راديو إينرجي 92.1، في موسمه الخامس والذي يقدمه محمد طارق أضا، عن نتائج التصويت التي استمرت على مدار شهر رمضان الكريم، لاختيار الأفضل في الأعمال الدرامية.

وكشف أضا خلال الحلقة أن عمليات التصويت استمرت منذ اليوم الأول لبدء عرض المسلسلات، ووصلت حتى نهاية الشهر الفضيل إلى ما يقارب الـ2 مليون مشارك. 

- نتائج التصويت


وجاءت نتائج التصويت، على النحو التالي أفضل مسلسل "لعبة نيوتن"، أفضل مسلسل "لايت" كوميدي خلي بالك من زيزي، أفضل ممثل أحمد مكي، أفضل ممثلة منى زكي، أفضل ممثل كوميدي يحيى الفخراني، أفضل ممثلة كوميدية أمينة خليل، أفضل ممثل مساعد محمد ثروت، أفضل ممثلة مساعدة أسماء أبو اليزيد، أفضل ممثلة صاعدة مايان السيد، أفضل ممثل صاعد حليم، أفضل مخرج بيتر ميمي، أفضل سيناريو إنجي علاء  عن مسلسل "كوفيد 25"، أفضل مدير تصوير حسين عسر عن مسلسل "الاختيار 2"، أفضل ديكور أحمد فايز عن مسلسل الاختيار 2"، بينما جاء أفضل تصميم ملابس إنجي علاء ،أفضل موسيقى تصويرية خالد الكمار عن مسلسل "الاختيار 2"، أفضل أغنية تتر أحمد سعد عن مسلسل الاختيار 2" .

- جوائز التميز


وعن جوائز التميز التي يمنحها البرنامج جاءت على النحو التالي أفضل ممثلة هند صبري، أفضل ممثل كريم عبدالعزيز، وجاءت جوائز  لجنة التحكيم أفضل ممثلة مساعدة أنوشكا، أفضل ممثل مساعد صبري فواز، أفضل ممثل محمد فراج.

 
وأجرى البرنامج العديد من الاتصالات الهاتفية مع نجوم دراما رمضان هذا العام، في البداية قالت مايان السيد والتي نالت أفضل ممثلة صاعدة، "أنها سعيدة بتصويت واختيار الجمهور ووجهت الشكر للجميع على الدعم التي حصلت عليه، قائلة"حاسة أني اخذت الأوسكار"، وتابعت: "أرهقت بسبب تصوير الثلاث مسلسلات ولكن أنا سعيدة بما قدمت هذا العام".


وقالت الفنانة أنوشكا التي حصلت على جوائز  لجنة التحكيمك أفضل ممثلة مساعدة، " كنت خايفة من الدور في مسلسل نجيب زاهي زركش،  لأنه كوميدي شوية، ولكن مبسوطة من ردود الفعل".


ومن جانبها، قالت الممثلة اسماء أبواليزيد، "أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل الاختيار 2، خاصة أن العمل ضخم وقام بتوثيق الكثير من الأحداث التي مرت على المصريين"، وأكملت "الجزء الثاني من المسلسل سلط الضوء على الانسانيات"، وختمت مداخلتها "شكرا للجمهور على التصويت".


فيما قال إنجي علاء والتي فازت بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل “كوفيد 25”،  "المسلسل كان رحلة طويلة ومرهقة جداً، هناك الكثير من الصعوبات التي واجهتني في الكتابة، خاصة أن الشخصيات صعبة ومرهقة نفسياً بشكل كبير على الرغم من كون المسلسل 15 حلقة فقط".


ونمن جانبه قال احمد سعد عن اختياره افضل تتر مسلسل عن "الاختيار 2"،  "الأغنية لها شيء خاص جداً بالنسبة لي، وعلى الرغم من النتيجة التي  وصلت لكل الناس ولكن اشعر إنني لم أقدم شيء بعد للشهداء".


فيما قالت الفنانة منى زكي، عن اختيارها أفضل ممثلة في مسلسل "لعبة نيوتن" في تصريحاتها للبرنامج، "أوجه الشكر لكل من قام بالتصويت لها"، وتابعت "أغلب المشاهد كانت صعبة خاصة أن الكلام والقصة جيدة جداً بجانب وجود مخرج مثل تامر محسن".

يحيي الفخرانى دراما رمضان محمد فراج أحمد سعد صبري فواز كريم عبدالعزيز مسلسل الاختيار

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