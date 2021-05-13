انخفاض الحرارة ورياح.. تفاصيل طقس أول أيام العيد

مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، يتساءل المواطنون عن حالة الطقس استعدادًا لأي طارئ من ارتداء ملابس مناسبة، أو مدى إمكانية الخروج من عدمه.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للأجواء ليلا وحالة الطقس خلاله، توقعت الأرصاد الجوية، أن يشهد ليل اليوم طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يفيد بأن تكون حالة البحرالمتوسط المتوقعة بين خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر واحد إلى 1,5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1,5 متر و25. 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل محافظة القاهرة، اليوم الخميس، 33 درجة حرارة عظمى، و18 درجة حرارة صغرى، والإسكندرية 27 درجة حرارة عظمى و18 درجة حرارة صغرى، ومطروح تسجل 25 درجة حرارة عظمى و15 درجة حرارة صغرى، وتسجل الفيوم 33 درجة حرارة عظمى و19 درجة حرارة صغرى، وبنى سويف تسجل 33 درجة حرارة عظمى و20 حرارة صغرى، وتسجل سوهاج 35 درجة حرارة عظمى و23 درجة حرارة صغرى، وقنا 36 درجة حرارة عظمى و24 درجة حرارة صغرى، والأقصر 37 درجة حرارة عظمى و24 درجة حرارة صغرى، وأسوان 37 درجة حرارة عظمى و25 درجة حرارة صغرى، ولوادى الجديد 36 درجة حرارة عظمى و18 درجة حرارة صغرى، وشلاتين 33 درجة حرارة عظمى و24 درجة حرارة صغرى، وحلايب 32 درجة حرارة عظمى و25 درجة حرارة صغرى.