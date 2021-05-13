الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض العثور على جثة صاحب مطعم في الإسكندرية

جثة
جثة

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل صاحب مطعم بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات استقبالها جثة (مالك مطعم كائن بدائرة القسم) وبها جروح قطعية متفرقة.

 تبين من الفحص أنه حال تواجد المتوفـى بالمطعم ملكه فوجئ بقيام (عامل سابق بالمطعم - "له معلومات جنائية" مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة) بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، لوجود خلافات عمل سابقة بينهما. 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" فى ارتكاب الواقعة. 

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