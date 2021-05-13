«العيد في المعادي».. تكثيف الإجراءات الاحترازية وهدايا وبالونات للأطفال

احتفل سكان منطقة زهراء المعادي بصلاة العيد الفطر المبارك، بمسجد العظيم، حيث قاموا بتكوين شبكة بالونات للأطفال والتي تعد الأولى من نوعها في مثل تلك المساجد فى ظل أجواء من المرح والفرحة بين الجميع.

وقام بعض الأهالي وبتقديم الهدايا للأطفال لادخال البهجة على نفوسهم في ظل الغاء الاحتفالات بالعيد بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان الأطفال ملتزمون بالإجراءات الاحترازية .

وشهد احتفالات عيد الفطر بالمسجد العظيم، بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتباعد، و حرص المواطنين على قواعد التباعد الاجتماعي، خلال احتفالهم بأجواء العيد المبارك،.

كما تواجد عدد من الدوريات والكمائن لتنظيم حركة المرور السيارات .

وتتسم احتفالات عيد الفطر بالطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يتبادل المسلمون والأقباط التهاني والفرح والسرور، حيث تتحد مشاعرهم وأفكارهم ويقومون بزيارة الأهالي والأقارب ويصلون الأرحام ويقمون بأعطاء الفقراء العطايا والزكاة ويتنالون الحلوي كعك العيد .

ويتسم عيد الفطر المبارك بتعليق الزينة ويقوم رب الأسرة بشراء ملابس العيد للأطفال حيث ينتظر الأطفال طلوع الفجر من أجل ارتداء ملابسهم الجديدة والذهاب إلى المساجد وساحات الألعاب والحصول على “العيدية”.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أعلن منذ عدة أيام، سلسلة من الاجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر والتى تهدف إلى كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجلس الوزراء،إلى أنه تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد وغلق المحالات التجارية والترفيهية والشواطئ حافظاً على المواطنين من تفش الوباء العالمي فيروس كورونا، مشدد على ضرورة الالتزام بالاتداء الكمامات فى الأماكن العامة محذراً من فرض العقوبات على غير الملتزمين.

ومن جھة أخرى، قررت الحكومة عودة مظاھر الحیاة العامة لمختلف القطاعات بعد عید الفطر، ولمدة أسبوعین، ومواصلة تطبیق حظر الحركة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعین بعد أسبوع العید.