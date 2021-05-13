ضبط متسول خطف حافظة نقود أجنبي في مصر القديمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط متهم خطف حافظة نقود من أجنبي الجنسية في مصر القديمة.



البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه باخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".

