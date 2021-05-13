الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متسول خطف حافظة نقود أجنبي في مصر القديمة

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط متهم خطف حافظة نقود من أجنبي الجنسية في مصر القديمة.


البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه باخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".

بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".
 

المواطنين شرطة البنك قوة أمنية مديرية القاهرة مديرية امن القاهرة امن القاهرة

الأكثر قراءة

8 أفكار لقضاء عيد فطر «مبهج» في المنزل

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة «تأمين عيد الفطر» وتشدد على اتباع إجراءات الوقاية

إلغاء صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

كشف غموض العثور على جثة صاحب مطعم في الإسكندرية

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس