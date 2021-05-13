الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشطاء يطالبون بمحاكمة حسام بهجت: "عميل ومتآمر" يسعى لإعادة الفوضى ويطالب بخروج قتلة الشهداء من السجون

حسام بهجت
حسام بهجت

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المدعو حسام بهجت، مؤكدين أنه يعمل تحت ستار "الناشط الحقوقي"، بينما في الحقيقة فهو تجسيد حي لـ"العميل، الخائن، المتآمر".

وأكد "جمهور السوشيال ميديا" أن حسام بهجت انكشف، وأنه “عميل” بدرجة “خائن جدا” فهو في أول الصف في مقدمة عناصر الطابور الخامس التي تسعى لنشر الفوضى مرة أخرى وهدم أمن واستقرار مصر.

وأكد النشطاء أن بلاغاتٍ للنائب العام ودعاوى قضائية  جرى تقديمها ضد حسام بهجت والعناصر المعاونة له، وذلك في ضوء مطالبه المتكررة بالعفو عن قتلة الشهداء وخروجهم من السجون، رغم أن أياديهم مازالت  تقطر بدماء الشهداء، وتسببوا في تدمير أسر دون أن يرمش لهم جفن. 

وأكد النشطاء أنه لا يستحق أن يكون مصريًا، مطالبين الدولة باتخاذ موقف حاسم ضد العميل حسام بهجت والمتآمرين أمثاله الذين انكشفت حقيقتهم أمام المصريين بتسببهم في تكبيد الشعب خسائر على جميع الأصعدة خلال السنوات الماضية.

وشددوا أيضا على أنهم تسببوا مع من يتآمرون معهم في إراقة دماء المئات من شهداء الوطن، وبتبجح شديد يطالبون اليوم بالإفراج عن محكوم عليهم بالسجن والإعدام في  قضايا اغتيال الشهداء وتدمير كل ما طالته أياديهم الملوثة بالدماء من مؤسسات وممتلكات الدولة والشعب المصري.

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