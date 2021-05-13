القائمة النهائية لأفلام موسم عيد الفطر.. الكوميديا تسيطر على السينمات

انتهت دور العرض وصناع السينما في مصر من وضع الخطة النهائية لعرض الأعمال الجديدة والأفلام في السينمات خلال موسم عيد الفطر، بالتزامن مع إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، و تم الاستقرار على 3 أفلام جديدة للمشاركة بالموسم الجديد حتى الآن، نتيجة اختصار أهم حفلين في اليوم ومنع الجمهور من الدخول بعد التاسعة مساء وهي الحفلات التي تجلب أكبر قدر من الإيرادات.

- رامز جلال يراهن على "أحمد نوتردام"

الفيلم الأول والذي ينافس بقوة هذا الموسم هو فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال والذي يعود به للسينما بعد غياب إثرتأجيله أكثر من مرة، والفيلم يقدم شكلا جديدا يمزج بين الرعب والكوميديا من خلال جريمة قتل غامضة، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كلا من خالد الصاوي، وغادة عادل، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد،ومن إخراج محمود كريم.

- "ديدو" مفاجأة كريم فهمي

ويتواجد في قائمة عيد الفطر أيضا فيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وعدد من نجوم الكوميديا والفيلم من تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول تحول مجموعة من البشر إلى عقلة الإصبع ومعاناتهم للوصول إلى حياتهم الطبيعية.

- البطولة الأولى لدينا الشربيني

وتشمل قائمة أفلام موسم عيد الفطر المبارك مشاركة النجمة الشابة دينا الشربيني بفيلم "ثانية واحدة" في بطولتها السينمائية الأولى، و يقدمها المنتج محمد السبكي للمرة الأولى بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، وعدد كبير من النجوم حيث يتواجد معهم في البطولة كلا من الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد، في عمل رومانسي كوميدي.

وسيطرت الكوميديا على الأعمال الموجودة في السينمات للمرة الأولى بالكامل منذ سنوات طويلة، بعد انسحاب عدد كبير من الأعمال خلال الفترة الماضية لعدم مناسبة الفترة الحالية للعرض، مع الإجراءات الاخيرة لمواجهة كورونا وفقا لقرارات مجلس الوزراء.