أسقف ببا يزور محافظ بني سويف لتقديم التهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

و تقدم أسقف ببا بالتهنئة للمحافظ وكافة أبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يديم الله نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، وأن يعيد المناسبات والأعياد الدينية والوطنية على المصريين بكل الخير والمحبة.

- تكاتف وترابط نسيجي الوطن الواحد سبيل تحقيق التنمية

فيما أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة لنيافة الأنبا اسطفانوس، وحرصه على تقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ متجذرة وخلق أصيل راسخ في وجدان ووعي الشعب المصري على مر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيجي الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا العزيزة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق حرص عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وبعض المسؤولين التنفيذيين ومديري الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة، على تهنئة المحافظ بعيد الفطر، معبرين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم ،وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

- شاب قبطي يوزع الوروود على المصلين

وفي سياق آخر وزع مرقص موريس أحد الشباب القبطي، ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك ، أمام مسجد الإمام على بن أبى طالب بمدينة بنى سويف الجديدة.

وفوجئ المصلون عقب انتهاء الصلاة بأحد الشباب القبطى يقف أمام المسجد ويقدم لهم الورود، احتفالا بعيد الفطر المبارك وقوبلت مبادرته بحفاوة بالغة من قبل المؤدين لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد على بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة.