الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسقف ببا يزور محافظ بني سويف لتقديم التهنئة بعيد الفطر

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم،

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

و تقدم أسقف ببا بالتهنئة للمحافظ وكافة أبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته بأن يديم الله نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، وأن يعيد المناسبات والأعياد الدينية والوطنية على المصريين بكل الخير والمحبة.

 - تكاتف وترابط نسيجي الوطن الواحد سبيل تحقيق التنمية

فيما أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة لنيافة الأنبا اسطفانوس، وحرصه على تقديم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً  على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ متجذرة وخلق أصيل راسخ في وجدان ووعي  الشعب المصري على مر التاريخ، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيجي الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء  مصرنا العزيزة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق حرص عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وبعض المسؤولين التنفيذيين ومديري الإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة، على تهنئة المحافظ بعيد الفطر، معبرين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم ،وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

- شاب قبطي يوزع الوروود على المصلين

وفي سياق آخر وزع مرقص موريس أحد الشباب القبطي،  ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك ، أمام مسجد الإمام على بن أبى طالب بمدينة بنى سويف الجديدة.

وفوجئ المصلون عقب انتهاء الصلاة بأحد الشباب القبطى يقف أمام المسجد ويقدم لهم الورود، احتفالا بعيد الفطر المبارك وقوبلت مبادرته بحفاوة بالغة من قبل المؤدين لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد على بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة.

بني سويف عبد الفتاح السيسي محافظة الوحدة الوطنية الدكتور محمد هاني غنيم مجلس النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

كشف ملابسات فيديو «بلطجة داخل محل ملابس» في الزيتون

«الأرصاد» تكشف عن حالة طقس ثاني أيام العيد

8 أفكار لقضاء عيد فطر «مبهج» في المنزل

«إحنا مش بتوع حداد».. 3.5 مليون مشاهدة لأغنية «الاختيار» في 12 ساعة

«الزوج المجنون».. تفاصيل إدانة سائق بمحاولة التخلص من أسرة زوجته بالجيزة

إسرائيل تحول جميع الرحلات المتجهة إلى تل أبيب لمطار رامون فى صحراء النقب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

استشهاد فلسطينيين إثر استنشاقهم الغاز السام من القصف الإسرائيلي

رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون دعمهم الوصاية الهاشمية على المقدسات فى القدس