الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية العاشر من رمضان تعلن ترتيبات القداسات الإلهية خلال فترة الخماسين

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أعلنت إيبارشية العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ترتيبات صلوات القداسات الإلهية خلال فترة الخماسين المقدسة.

وقال الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان في بيان له، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد تقرر أن تقتصر صلوات القداسات الإلهية 3 مرات في الأسبوع مع إيقاف قداسات يوم الجمعة، ويتواجد فرد واحد يكون في كل دكة.

- اقتصار صلوات "التالت" على أسرة المتوفي

 

وتابع أنه تقتصر صلوات التالت على أسرة المتوفي فقط، بالإضافة  انه تمنع الزيارات المنزلية والإفتقاد المنزلي، مضيفًا أنه توقف جميع الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد والاجتماعات والرحلات.

كما علقت الكنائس المصرية، خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر "السوشيال ميديا"، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.

- أديرة تعتذر عن استقبال الزيارات بسبب كورونا 

على صعيد مُتصل، أعلن عدد كبير من الأديرة في مصر الاعتذار عن عدم استقبال أي زيارات أو رحلات نهائيًا لحين إشعار آخر، تفاديًا لنقل فيروس كورونا من الزائرين إلى داخل الدير ورهبانه.

كما أعلنت عدد من الإيبارشيات بالقاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي وبحري، صلوات القداسات، وبعضها قرر اقتصار صلوات القداسات بالكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال الشهر الجاري، على الكهنة والشمامسة بالكنيسة، على ألا يتخطى عددهم 10 شمامسة فقط.

- بدء الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

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