الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ دمياط يقود حملة لإزالة الإشغالات في أول أيام عيد الفطر

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط

قاد إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، حملة مكبرة بنطاق مركز كفر البطيخ، اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال، وإزالة الإشغالات بنطاق مدينة كفر البطيخ و المرور على النظافة ورفع المخلفات. 

وتابع نائب محافظ دمياط تنفيذ لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا مواعيد غلق المحال فى التاسعة مساءً وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

- رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

وكانت محافظ دمياط، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، و لاسيما القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء فى الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء وكذا مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية فى تمام التاسعة مساء، والغلق الكامل لشواطئ رأس البر والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها ، مطالبة بعدم التهاون فى تطبيق هذه الإجراءات، والتعامل بصرامة مع غير الملتزمين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.

 - تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز

وفى سياق متصل، وجهت  الدكتورة منال عوض تعليماتها الى مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية، بشكل يومي على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لإحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية وصلاحيتها، وبيعها بالأسعار المقررة و زيادة حصص مستودعات الغاز من الاسطوانات، و تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالسلع الأساسية . 

 كما أكدت على مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ و توافر الأدوية و المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات و جاهزية مرفق الإسعاف ، وواصلت المحافظ توجيهاتها إلى المديريات الخدمية بمنع اى فعاليات او تجمعات او مؤتمرات  خلال فترة العيد، مشددة على إدارة المواقف بمنع استخدام الحافلات الجماعية و أتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، و متابعة مواقف سيارات النقل العام و الأجرة لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة ، وشددت أيضاً على تكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السبولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث.

دمياط منال عوض محافظ دمياط نائب محافظ دمياط عيد الفطر

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