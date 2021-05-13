الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان يزور المرضي للتهنئة بعيد الفطر

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى

أجرى أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة أسوان بالمرور على المرضى لتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك بالمستشفى الجامعي بأسوان.

 وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان، أن هذه الزيارة  تأتي في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على المستجدات في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية بالمستشفى الجامعي بأسوان.


- إنهاء المعوقات التي تواجه المرضى والمترددين على المستشفيات 

 

وأضاف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان، أن المستشفيات تعمل على إنهاء المعوقات التي تواجه المرضى والمترددين على المستشفى الجامعي بأسوان حرصا على سلامة الجميع وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأشار إلى أن إدارة مستشفيات الجامعية بأسوان، بأن المستشفى الجامعي تقوم بدورها اتجاه مرضي جنوب الصعيد ومرضي وأهالي أسوان، وذلك من خلال أقسامها الطبية المختلفة وترفع المستشفى درجة الاستعدادات والطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك بالتواجد الأطباء وأطقم التمريض لاستقبال الحالات الحرجة خلال أيام العيد
 

- رفع حالة التأهب خلال فترة العيد


جدير بالذكر أن أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان،  القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، عن رفع حالة التأهب و الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بالمستشفى الجامعي بأسوان، ويأتي ذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس الجامعة إلى تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصا على سلامة المرضي في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل في حال حدوث أي طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

أسوان العيد مستشفيات عيد الفطر المبارك المستشفى الجامعي بأسوان

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