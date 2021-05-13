محمد رمضان يحتفل «بنجاح موسى» مع جمهوره بعد صلاة العيد

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره بنجاح مسلسله الجديد موسي، خلال صلاة العيد، بمنطقة بولاق أبو العلا.

والتقط رمضان العديد من الصور والفيديوهات بجانب عشاقه ومحبيه بعد انتهاءه من صلاة العيد، ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات وعلق عليه قائلا: "‏بعد صلاة عيد الفطر، اللهم تقبل من الجميع وتعود عليكم وعلينا الأيام بالخير والرزق والبركة" .

وجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، وتتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "فيرساتشي بيبي"، والتي خصص أرباح عرضها عبر يوتيوب لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقد ظهر في الأغنية مع الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، وتحدث في الأغنية التي كتبها ولحنها فرغلي بلاكس عن معالم ثرائه وحياة الشهرة.