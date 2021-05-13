ارتفاع درجة الحرارة يمنع تجمعات المواطنين أول أيام العيد في السويس (فيديو)

تسبب ارتفاع درجة الحرارة في محافظة السويس، صباح اليوم، في تراجع أعداد المواطنين المتواجدين بالشوارع والمتنزهات اول يوم العيد، وأجبرت الشمس اغلب الذين أدوا صلاة العيد في المساجد على الرجوع للمنازل ، على عكس المعتاد من أهالي المحافظة من قضاء ساعات طويلة بالشوارع عقب صلاة العيد.

- خلو الكورنيش من المواطنين

وبدا كورنيش السويس شبه خالي بعد أقل من ساعة من التكدس الذي شهده عقب صلاة العيد مباشرة، و شهدت محافظة السويس وأغلب محافظات الجمهورية طقسا حارا، وارتفاع بدرجات الحرارة منذ صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك.

- 269 مسجدا أقامت صلاة العيد

وأدى الآلاف من أهالي السويس، صلاة عيد الفطر في 269 مسجدا ، حددتها مديرية الأوقاف، وذلك مراعاة للإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأدى محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، ومدير أمن السويس لواء محمد الالفي، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق، و نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد ايهاب سراج الدين، ووكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي وعدد من مديري المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

- المحافظ يتابع التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا

ووجه محافظ السويس، التهنئة لأهالي السويس بشكل خاص، والمصريين وأبناء الأمة الإسلامية بشكل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال في تصريح لـ "الدستور" أنه يتابع بنفسه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، في ليلة العيد وحتى أداءه لصلاة عيد الفطر بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.

وأكد "صقر" علي القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة للخدمات والمرافق العامة لراحة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشددا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وكلف بتشكيل لجان متابعة على مستوى الاحياء لمنع أي تعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وغرف عمليات الأحياء والمرافق الحيوية والجهات المعنية والتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ في اي وقت.

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