مع تطبيق قرارات مواجهة كورونا.. شوارع الغربية شبه خالية

في أول أيام العيد

بدت شوارع محافظة الغربية، شبه خالية من المارة عقب الفراغ من إقامة شعائر صلاة العيد، وحرص الكثيرون على التواجد بمنازلهم دون ظهور أي نوع من الاحتفالات خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، على كافة مراكز المحافظة الثمانية.

وفي نفس الوقت قامت محافظة الغربية، بإغلاق كافة الحدائق العامة والمتنزهات أمام المارة ضمن سلسلة الإجراءات التي فرضها مجلس الوزراء للحفاظ على المواطنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- فرض كردون أمني حول الحدائق لمنع التجمعات

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الحدائق والمتنزهات وإغلاق أبوابها، بالإضافة إلى إغلاق المعديات العاملة على نهر النيل، ومنع تواجد أي مواطن على النيل في المراكز المُطلة على النيل مثل زفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون، مع انتشار قوات الشرطة بالشوارع لفض أي نوع من أنواع التجمعات وظهر كورنيش النيل بمحافظة الغربية خالي من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان مواطنو محافظة الغربية قد أدوا أول صلاة عيد يُسمح بها منذ ما يقرب من عامين، بالخروج إلى الشوارع العامة والمساجد التي خصصتها مديرية أوقاف الغربية، لإقامة صلاة العيد فيها وهي نفسها المساجد التي يُسمح فيها بإقامة صلاة الجمعة.

وتوافد المواطنون على الشوارع العامة مصطحبين أولادهم في ظل تواجد أمني وطبي مكثف، مع تواجد رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال الدخول والخروج من المساجد، وبدت الشوارع شبه مزدحمة إلا أنها لا تُقارن بزحام الأعياد المعتاد حيث نجحت قرارات الحكومة في الحد من الزحام.

- حزمة من الإجراءات لاستقبال عيد الفطر



وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن انتهاء الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، في جميع مدن ومراكز المحافظة والمنشآت الحكومية، بحزمة من الإجراءات من شأنها تفادي أي مشاكل تعكر صفو احتفال المواطنين بعيد الفطر وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، لمتابعة وتلقي أي شكاوى والعمل على سرعة حلها، و تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب داخل المنشأة الحكومية، بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة.

- تكثيف حملات متابعة الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

ولفت محافظ الغربية، إلى تكثيف حملات المتابعة والرقابة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة، واستمرار متابعة غلق المنشآت والمحال التجارية فى المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها.

وأشار المحافظ إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

- غلق الحدائق والمتنزهات والكورنيش لمنع التجمعات

وأوضح "رحمي" أن المحافظة نسقت مع مديرية الأمن على التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون خلال فترة عيد الفطر للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه أصدر توجيهات إلى رؤساء مدن كفر الزيات وبسيون وزفتى وسمنود، بمنع المراكب النيلية من الحركة في فرعى النيل دمياط ورشيد، خلال فترة إجازة عيد الفطر، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات المحلات العامة بيع المواد الغذائية والمجازر والمحلات التجارية والأسواق، ومستودعات الغاز ومحطات الوقود .

الغربية

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