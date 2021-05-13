يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة الصحة والسكان.. رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب ارتفاع معدلات الإصابة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس وفقا لاحصائيات وزارة الصحة



موقع وزارة الصحة والسكان.. رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا عبر هذا الرابط ( من هنا) ويمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعات اللقاح المستورد للفيروس.

ويستوعب تسجيل قرابة 5 ملايين مواطن يوميا حيث زاد حجم الإصابات والوافيات وفقا لتقارير المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية، لذلك تناشد الحكومة المواطنين بتسجيل البيانات عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لزيادة وعي المواطنين سواء عن كيفية الوقاية من الإصابة أو تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا عبر الموقع الذي خصصته الوزارة لذلك



خطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات لقاح كورونا

كتابة بيانات الراغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

اختيار المستشفى الراغب في تلقى اللقاح بها

كتابة بيانات التواصل (رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

الضغط على زر تسجيل البيانات

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أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في مصر

تعلن يوميا وزارة الصحة والسكان عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث بلغ عدد المصابين خلال 24 ساعة 1187 حالة إصابة جديدة و 58 حالة وفاة وذلك وفقا لتقارير المعامل المركزية وتحث المواطنين على تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان.. رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي حظر الإصابة بالفيروس القاتل الذي يقضي على الخلايا المناعية بالجسم ويتسبب في الوفاة الفورية