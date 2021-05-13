في أول أيام العيد.. سيولة مرورية على الطرق ونشر سيارات إغاثة

حالة من السيولة المرورية شهدتها شوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم بالتزامن مع انتشار أمني بجميع الشوارع والميادين، بالإضافة إلى نشر دوريات أمنية متحركة وتعيين خدمات مرورية ثابتة على الطرق السريعة والصحراوية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، خاصة بمحيط مداخل ومخارج الطرق السريعة والمحافظات لمواجهة أي تكدسات قد تحدث نتيجة تحركات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال مصدر أمني، إنه لم يتم رصد أي حالات تكدس أو ازدحام مروري، كما شهدت شوارع وميادين محافظات القاهرة الكبرى حالة هدوء تام، وخلو الشارع نسبيًا من المارة والسيارات، وذلك يرجع إلى أن سبب غلق أماكن التجمعات والمتنزهات والمراسي النيلية والحدائق العامة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شهد الطريق الدائري سيولة مرورية بكافة المطالع والمنازل وعلى طول الطريق، ولم تسجل غرفة عمليات المرور أي أعطال أو حوادث مرورية عليه.

وفى الإسكندرية والمحافظات الساحلية وخاصة على طرق الكورنيش تواجدت الحملات المرورية بمختلف المناطق بطول الطرق لرفع أي سيارات متوقفة بطريق الكورنيش، فيما دفعت إدارة المرور بدوريات مكثفة على الطرق الصحراوية والسريعة، لمنع الزحام وتسيير حركة سير السيارات.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قِبل المواطنين، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وقامت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بنشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة وتعيين الخدماء الأمنية للتعامل مع طارىء في الوقت الذي شددت فيها القوات من إجراءاتها، لتطبيق قرارات غلق الشواطىء والمتنزهات والحدائق منعا لتفشي فيروس كورونا.