«الحماية المدنية»: غرفة عمليات لاستقبال البلاغات خلال عيد الفطر

نفذت الإدارة العامة للحماية المدنية صباح اليوم الخميس، بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع نشر الخدمات وتجهيز غرف عمليات لمتابعة البلاغات التي قد تستقبلها سواء اطفاء أو انقاذ خلال أيام العيد.

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكل المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى لجسام غريبة.

وسيتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الانتشار الأمني المُكثف، مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم.

ونسقت الإدارة العامة للحماية المدنية مع شرطة النجدة لتلقي اخطار بالبلاغات فور الإستغاثة وأكدت مصادر أن التوجيهات الخاصة بالبلاغ هي التحرك السريع فور تلقيها والتفاعل معها بمنتهة المهنية والشجاعة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحماية ذويهم.