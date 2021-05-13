الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد الحلقة الاخيرة من «كوفيد 25».. يوسف الشريف يوجه رسالة لزوجته وطاقم العمل

كوفيد 25
كوفيد 25

علق الفنان يوسف الشريف لجمهوره عقب عرض آخر حلقات مسلسله الجديد "وفيد 25"، بكلمات شكر فيها كافة المشاركين في العمل وذلك عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات. 

وكتب الفنانة لزوجته كاتبة سيناريو العمل:"‏انتي تعبتي اوي في كتابة المسلسل ده بجد برافو، وبجد شكراً  تستاهلي النجاح"، وعن تعاونه مع مخرج العمل قال :"‏شكراً جداً للمخرج الكبير أحمد نادر جلال فعلاً واحد من اهم المخرجين في الوطن العربي" .

وتابع يوسف الشريف قائلا :"‏شكراً للانتاج و لكل الممثلين والطاقم من إخراج وتصوير وديكور، وأزياء ومونتاج، وصوت وموسيقى، وجرافيكس الكل تعب جداً وعملوا مجهود كبير ويستحقوا النجاح ده اكتر مني" .

واختتم قائلا :"‏شكراً جداً جداً جداً لكل الجمهور الرائع اللي مهما قولت مش هديله حقه، بجد شكراً ويارب دايماً اكون عند حسن ظنكم". 

 

- أبطال وصناع المسلسل

مسلسل "كوفيد - 25"  يشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

- قصة مسلسل كوفيد 25

تدور أحداثه في إطار 15 حلقة في إطار من التشويق والخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية طبيب بشري ويقوم بتسجيل عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحاكي فيها تطور وباء و فيروس جديد من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

كوفيد 25
كوفيد 25
كوفيد 25
كوفيد 25
مواقع التواصل يوسف راندا البحيري التواصل الاجتماعي يوسف الشريف أحمد صلاح حسني سينرجى زكي فطين عبد الوهاب

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