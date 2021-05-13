الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق وابنته في حريق سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكى فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة،  والذي ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة وابنته.

 - تفاصيل الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكى فان "ف و س 3729"، كانت قادمة من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية فى اتجاهها إلى محافظة الفيوم، ونشب الحريق لسبب غير معلوم، ما أدى إلى مصرع "ح. م" 38 سنة، سائق سيارة، وابنته "ح" 8 سنوات، ونجاة 6 آخرين دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق . 

- اندلاع حريق في معرض سيارات في بنها

وفى وقت سابق تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عمرو حرب مدير، إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، يفيد بتلقي بلاغ من صاحب معرض سيارات، بنشوب حريق بالمعرض الكائن على الطريق الزراعي "بنها - القاهرة" قرب قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وحدوث تلفيات بـ11 سيارة ملاكى تابعة للمعرض حيث قدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام،  لكشف ظروف وملابسات الحادث وجرى التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شؤنها وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق سيارات الحماية المدنية الطريق الزراعي مديرية أمن القليوبية

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